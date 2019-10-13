Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ в 2018 году. Об этом сообщает Football Italia.

"Я чувствовал, что мне нужен опыт в парижском клубе, чтобы выйти из зоны комфорта. Однако я не был уверен в том, что там все пройдет хорошо, в итоге я стал более совершенной личностью.

Хочу сказать спасибо ПСЖ за возможность. Вероятно, без этого я завершил бы карьеру в прошлом году", - сказал Буффон.

Напомним, итальянец перешел в ПСЖ в 2018 году после 17 лет, проведенных в "Ювентусе". Однако спустя сезон вернулся в обратно туринский клуб.

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