Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ в 2018 году. Об этом сообщает Football Italia.
"Я чувствовал, что мне нужен опыт в парижском клубе, чтобы выйти из зоны комфорта. Однако я не был уверен в том, что там все пройдет хорошо, в итоге я стал более совершенной личностью.
Хочу сказать спасибо ПСЖ за возможность. Вероятно, без этого я завершил бы карьеру в прошлом году", - сказал Буффон.
Напомним, итальянец перешел в ПСЖ в 2018 году после 17 лет, проведенных в "Ювентусе". Однако спустя сезон вернулся в обратно туринский клуб.
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|7
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|Фиорентина
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|Хеллас Верона
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|7
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|Парма
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|20
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|7
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