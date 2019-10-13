Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ

Теги ювентусджанлуиджи буффонпсж

Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ в 2018 году. Об этом сообщает Football Italia.

"Я чувствовал, что мне нужен опыт в парижском клубе, чтобы выйти из зоны комфорта. Однако я не был уверен в том, что там все пройдет хорошо, в итоге я стал более совершенной личностью.

Хочу сказать спасибо ПСЖ за возможность. Вероятно, без этого я завершил бы карьеру в прошлом году", - сказал Буффон.

Напомним, итальянец перешел в ПСЖ в 2018 году после 17 лет, проведенных в "Ювентусе". Однако спустя сезон вернулся в обратно туринский клуб.

А еще:  Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эвра может начать тренерскую карьеру

Эвра может начать тренерскую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов