Буффон рассказал, зачем обменялся футболками с сыном Мальдини

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после первого полуфинального матча Кубка Италии против "Милана" (1:1) обменялся футболками с форвардом Даниэле Мальдини.

Речь идёт о младшем сыне легенды "россонери" Паоло Мальдини, который выступал за клуб с 1984 по 2009 год.

"В моей коллекции есть футболки Кьезы и его сына, Тюрама и его сына, Веа и его сына, а теперь Мальдини и его сына. Я жду их внуков", - сказал Буффон.

Карьера легендарного голкипера длится уже 25 лет. В январе ему исполнилось 42 года.

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