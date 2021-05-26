Буффон рассматривает три варианта продолжения карьеры

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассматривает варианты с переездом в Грецию, Испанию или Португалию.

Как сообщает A Bola, 43-летний итальянец хотел бы перейти в "Олимпиакос", "Севилью" или "Бенфику". Отмечается, что агент вратаря уже предложил "Бенфике" услуги своего клиента.

Напомним, что в июне у Буффона истекает контракт с "Ювентусом" и он уйдет на правах свободного агента.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год.

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