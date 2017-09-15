Буффон: "Расстраивает, что приходится поздравлять с победой одни и те же лица"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о своем самом большом разочаровании в футболе в последнее время.

"Поражение "Барселоне" после проигрыша Испании? Я расстроен, потому что мне регулярно приходится встречаться с одними и те же лицами и поздравлять их после матчей с победами. Поэтому, будь то Испания, "Барселона" или мадридский "Реал", приходится все время поздравлять Пике, Серхио Рамоса или Иско, и через некоторое время это расстраивает", - цитирует 39-летнего вратаря Football Italia.

Напомним, Буффон выразил сожаление, что Месси и Роналду играют не в Италии. | soccernews.ru