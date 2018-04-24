Буффон развеял слухи о конфликте в "Ювентусе"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон развеял слухи о конфликте в "Ювентусе"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон опроверг информацию о том, что он раскритиковал партнеров по команде после поражения в матче 34-го тура Серии А от "Наполи" (0:1).

"Это хорошо продуманные слухи, которые всегда окружают топ-клубы. Кто-то старается подорвать уверенность игроков "Ювентуса" в себе. Это нормально обсудить случавшееся. Но за 17 лет, которые я провел в "Ювентусе", в клубе никогда никто не обвинял никого в поражении. Пока я капитан, такого не будет никогда", - приводит слова Буффона Football Italia.

За четыре тура до завершения чемпионата "Ювентус" занимает первое место, но идущим вторым "Наполи" отстает всего на одно очко.

Не пропустите: Каррера может возглавить "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов