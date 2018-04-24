Буффон развеял слухи о конфликте в "Ювентусе"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон опроверг информацию о том, что он раскритиковал партнеров по команде после поражения в матче 34-го тура Серии А от "Наполи" (0:1).

"Это хорошо продуманные слухи, которые всегда окружают топ-клубы. Кто-то старается подорвать уверенность игроков "Ювентуса" в себе. Это нормально обсудить случавшееся. Но за 17 лет, которые я провел в "Ювентусе", в клубе никогда никто не обвинял никого в поражении. Пока я капитан, такого не будет никогда", - приводит слова Буффона Football Italia.

За четыре тура до завершения чемпионата "Ювентус" занимает первое место, но идущим вторым "Наполи" отстает всего на одно очко.

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