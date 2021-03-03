Буффон решил, когда закончит карьеру

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон уже определился с крайним сроком окончания своей многолетней карьеры.

"Для себя в голове я уже поставил некий знак "стоп", максимальную планку. Это июнь 2023 года. Это последний срок для завершения карьеры, самый крайний. Впрочем, я могу повесить бутсы на гвоздь и в ближайшие четыре месяца", — цитирует Буффона The Guardian.



Буффон защищает ворота "Ювентуса" с 2001 года, пропустив лишь сезон 2018/2019, когда выступал за ПСЖ. На счету титулованного итальянца 10 чемпионатов Италии, победа в Серии B, 4 Кубка Италии, 6 Суперкубков страны. Также голкипер трижды играл в финалах Лиги Чемпионов.