Буффон решил уйти из "Ювентуса"

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Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон близок к уходу из туринского "Ювентуса".

По информации La Gazzetta dello Sport, 43-летний страж ворот не намерен продлевать контракт со "старой синьорой", поскольку недоволен количеством игровой практики.

У культового итальянца есть желание провести ещё год в профессиональном футболе, но в случае отсутствия достойных предложений он готов повесить перчатки на гвоздь.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 10 матчей и пропустил 5 голов.

Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в "Парму". Для себя он определил июнь 2023 года, как крайний срок для завершения карьеры.

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