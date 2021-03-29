Буффон решил уйти из "Ювентуса"
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон близок к уходу из туринского "Ювентуса".
По информации La Gazzetta dello Sport, 43-летний страж ворот не намерен продлевать контракт со "старой синьорой", поскольку недоволен количеством игровой практики.
У культового итальянца есть желание провести ещё год в профессиональном футболе, но в случае отсутствия достойных предложений он готов повесить перчатки на гвоздь.
В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 10 матчей и пропустил 5 голов.
Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в "Парму". Для себя он определил июнь 2023 года, как крайний срок для завершения карьеры.
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|Милан
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|Сассуоло
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|26
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|Лечче
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|СПАЛ
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