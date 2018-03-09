Буффон решил завершить карьеру по окончании сезона

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Буффон решил завершить карьеру по окончании сезона
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не будет продолжать карьеру после завершения нынешнего сезона, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, голкипер принял окончательное решение закончить выступления. 

Ранее сообщалось, что 40-летний Буффон может даже вернуться в сборную Италии.

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