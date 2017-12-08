Буффон рискует пропустить матч с "Интером"

Теги ювентусинтер миланмассимилиано аллегриджанлуиджи буффон

Буффон рискует пропустить матч с "Интером"

Участие вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в матче 16-го тура итальянской Серии А против "Интера" находится под вопросом.

По словам главного тренера "бьянокнери" Массимилиано Аллегри, 39-летний страж ворот сейчас в неоптимальном физическом состоянии.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Интер" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Игуаин поделился ожиданиями от матча с "Интером". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 14 15
15 Дженоа 15 13
16 Кротоне 15 12
17 Сассуоло 15 11
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 15 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов