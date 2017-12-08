Буффон рискует пропустить матч с "Интером"

Участие вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в матче 16-го тура итальянской Серии А против "Интера" находится под вопросом.

По словам главного тренера "бьянокнери" Массимилиано Аллегри, 39-летний страж ворот сейчас в неоптимальном физическом состоянии.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Интер" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

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