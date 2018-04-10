Буффон: "Роналду - самый "решающий" игрок в мировом футболе"



Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон выразил восхищение форвардом "Реала" Криштиану Роналду, с командой которого его клуб сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата. Роналду – игрок без слабых мест, самый «решающий» игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас", – приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал" - "Ювентус" состоится 11 апреля и начнется в 21:45 мск. В первой встрече мадридский клуб победил со счетом 3:0.

Напомним, что 33-летний Роналду является рекордсменом Лиги Чемпионов по числу голов - 119.

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