Буффон: "Счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы сделали все, что должны были сделать. "Реал Мадрид" - отличная команда, и я надеюсь, что они пройдут весь путь в турнире, но сегодня мы полностью заслужили хотя бы дополнительное время.

Тем не менее, жизнь продолжается. Я счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным. Стыдно, что так все закончилось", - цитирует 40-летнего вратаря "старой синьоры" официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аллегри подвел итог противостоянию с "Реалом". | soccernews.ru