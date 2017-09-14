Буффон: "Счет матча "Барселона" - "Ювентус" слишком крупный"



Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон считает, что его команда не заслуживала крупного поражения от "Барселоны" (0:3) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

"Сегодня мы с наставником посмотрели ключевые моменты этого матча. Мы сделали тактический и технический анализ поединка. Меня удивила такая разница в счете. Она слишком большая, учитывая игру, которую мы показали. Мы лучше смотрелись в первом тайме. Нам удавалось играть компактно между линиями. Но во второй половине это нарушилось, так как мы пошли вперед отыгрываться. Наши фланги остались без защиты, а против "Барселоны" так играть нельзя", - приводит слова Буффона Football Italia.

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