Буффон считает, что Куртуа незаслуженно получил награду лучшему вратарю ЧМ-2018
Новоиспеченный голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа незаслуженно получил награду лучшему вратарю Чемпионата Мира 2018-го года.
"Меня раздражает то, что Уго Льорис не получил приз лучшему вратарю Чемпионата Мира. Потому что, за исключением своей ошибки в финале во время второго гола хорватов, Льорис сделал несколько сэйвов, но все они были решающими. И когда команда выигрывает кубок мира с вратарем, который делает четыре или пять сэйвов в решающие моменты, этот вратарь должен получить такую награду. Я думаю, что Куртуа также провел очень хороший Чемпионат Мира, но выиграла Франция. Таким образом, получить эту награду должен был Льорис. Вот если бы Бельгия выиграла ЧМ, тогда было бы правильным присудить премию Куртуа", - цитирует 40-летнего итальянца Le 10 Sport.
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