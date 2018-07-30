Буффон сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"

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Буффон сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"

Экс-вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона прокомментировал переход в туринский клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Ювентус" теперь интересуется меня только как зрителя. Это классный клуб, как и ПСЖ. Оба клуба стараются сделать все, чтобы быть максимально конкурентноспособными", - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро.

Что касается 40-летнего Буффона, то у него закончился контракт с "Ювентусом" и летом он перебрался в ПСЖ на правах свободного агента.

Не пропустите: Роналду прибыл в Турин: опубликовано фото. | http://soccernews.ru

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