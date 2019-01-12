Буффон сделал заявление о своём будущем в ПСЖ
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сделал заявление о своём будущем в парижском клубе.
"Я собираюсь играть ещё как минимум год, но для этого мне потребуется согласие ПСЖ. После ухода из "Ювентуса" я чувствовал, что ещё не сказал последнего слова. У меня есть мечты, которые надо воплотить. Думаю, у меня ещё есть время" - сказал итальянский страж ворот, которому вскоре исполнится 41 год.
Напомним, что Буффон перешёл в ПСЖ прошлым летом в качестве свободного агента. В его активе 13 матчей, в которых он пропустил 8 голов.
Контракт ветерана с французским грандом истекает по окончании сезона, однако ранее утверждалось, что клуб собирается воспользоваться опцией продления соглашения до 2020 года.
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|Команда
|М
|О
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|Лилль
|20
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|Лион
|19
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|Монпелье
|18
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|Марсель
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|Страсбур
|19
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|Ренн
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|Ницца
|18
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|11
|Нант
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|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
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|Тулуза
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|15
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|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|19
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|18
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|18
|16
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|Монако
|18
|13
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|Генгам
|18
|11