Буффон сделал заявление о своём будущем в ПСЖ

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Буффон сделал заявление о своём будущем в ПСЖ

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сделал заявление о своём будущем в парижском клубе.

"Я собираюсь играть ещё как минимум год, но для этого мне потребуется согласие ПСЖ. После ухода из "Ювентуса" я чувствовал, что ещё не сказал последнего слова. У меня есть мечты, которые надо воплотить. Думаю, у меня ещё есть время" - сказал итальянский страж ворот, которому вскоре исполнится 41 год.

Напомним, что Буффон перешёл в ПСЖ прошлым летом в качестве свободного агента. В его активе 13 матчей, в которых он пропустил 8 голов.

Контракт ветерана с французским грандом истекает по окончании сезона, однако ранее утверждалось, что клуб собирается воспользоваться опцией продления соглашения до 2020 года.

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