Буффон: "Сегодня мое приключение во Франции заканчивается. Я ухожу счастливым"

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Буффон: "Сегодня мое приключение во Франции заканчивается. Я ухожу счастливым"

Сегодня, 5 июня, стало известно, что вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон покидает клуб. В связи он в инстаграме написал прощальный пост.

"Сегодня мое приключение во Франции заканчивается. ПСЖ предлагал мне продлить контракт, но я чувствовал, что не готов это сделать. Я хочу подготовиться к новым вызовам.

Спасибо всем за эмоции, которые мы разделили вместе. Я ухожу счастливым и наслаждаюсь опытом, которые помог мне вырасти.

Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть только два места, где люди могут жить счастливо: дома и в Париже. Сегодня это будет относиться и ко мне", - написал Буффон.

41-летний голкипер играл в ПСЖ с лета 2018 года. За клуб он провел 25 матчей и пропустил 25 голов.

Не пропустите: Официально: Буффон покинул ПСЖ| http://soccernews.ru
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