Буффон: "Сейчас не время уходить. Чувствую, что должен продолжать играть"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался об информации о том, что он продлит контракт с туринским клубом.



"Меня захватывает игра, именно поэтому я продолжаю выступать. Я знаю, что вместе со своими товарищами я могу подарить себе много прекрасных эмоций. Сейчас для меня важно завершить сезон с "Ювентусом" на вершине таблицы.



Сейчас мне неправильно уходить. Мне нужно уважать ребенка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? Как минимум до июня", - приводит слова Буффона Football Italia.



После 17 туров Серии А "Ювентус" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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