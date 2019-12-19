Буффон: "Сейчас не время уходить. Чувствую, что должен продолжать играть"

Теги джанлуиджи буффонювентус

Буффон: "Сейчас не время уходить. Чувствую, что должен продолжать играть"Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался об информации о том, что он продлит контракт с туринским клубом.

"Меня захватывает игра, именно поэтому я продолжаю выступать. Я знаю, что вместе со своими товарищами я могу подарить себе много прекрасных эмоций. Сейчас для меня важно завершить сезон с "Ювентусом" на вершине таблицы.

Сейчас мне неправильно уходить. Мне нужно уважать ребенка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? Как минимум до июня", - приводит слова Буффона Football Italia.

После 17 туров Серии А "Ювентус" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Артета перед тренировкой "Манчестер Сити" попрощался с футболистами

СМИ: Артета перед тренировкой "Манчестер Сити" попрощался с футболистами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 17 42
2 Интер Милан Интер Милан 16 39
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 16 32
5 Кальяри Кальяри 16 29
6 Аталанта Аталанта 16 28
7 Парма Парма 16 24
8 Наполи Наполи 16 21
9 Торино Торино 16 21
10 Милан Милан 16 21
11 Болонья Болонья 16 19
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Фиорентина Фиорентина 16 17
14 Сассуоло Сассуоло 15 16
15 Лечче Лечче 16 15
16 Удинезе Удинезе 16 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 15 13
19 Дженоа Дженоа 16 11
20 СПАЛ СПАЛ 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов