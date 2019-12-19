Буффон: "Сейчас не время уходить. Чувствую, что должен продолжать играть"
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался об информации о том, что он продлит контракт с туринским клубом.
"Меня захватывает игра, именно поэтому я продолжаю выступать. Я знаю, что вместе со своими товарищами я могу подарить себе много прекрасных эмоций. Сейчас для меня важно завершить сезон с "Ювентусом" на вершине таблицы.
Сейчас мне неправильно уходить. Мне нужно уважать ребенка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? Как минимум до июня", - приводит слова Буффона Football Italia.
После 17 туров Серии А "Ювентус" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
|42
|2
|Интер Милан
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9