Буффон сможет принять участие в матче с "Кьево"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сможет сыграть против "Кьево".

Как сообщает Football Italia, голкипер попал в заявку на игру, которая состоится 27 января в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что Буффон пропустил около месяца из-за повреждения бедра.

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