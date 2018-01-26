Буффон сможет принять участие в матче с "Кьево"

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Буффон сможет принять участие в матче с "Кьево"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сможет сыграть против "Кьево".

Как сообщает Football Italia, голкипер попал в заявку на игру, которая состоится 27 января в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что Буффон пропустил около месяца из-за повреждения бедра.

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