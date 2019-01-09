Буффон снялся для обложки журнала Four-Four-Two

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон участвовал в фотосессии для журнала Four-Four-Two о голкиперах. Снимок получился очень эмоциональным

В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах, 4 из которых провел на 0.

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