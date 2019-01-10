Буффон снялся в шикарной фотосессии для Vanity Fair

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Буффон снялся в шикарной фотосессии для Vanity Fair

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон снялся в фотосессии для журнала Vanity Fair.

Вчера, 9 января, Буффон появился на обложке журнала Four-Four-Two.

Не пропустите: Буффон рассказал о времени, когда он перешел в "Ювентус"| http://soccernews.ru

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