Буффон согласовал детали своего будущего контракта с ПСЖ

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Буффон согласовал детали своего будущего контракта с ПСЖГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон согласовал детали своего будущего контракта с ПСЖ, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, 40-летний вратарь подпишет с парижанами контракт сроком на два года. Зарплата ветерана "старой синьоры" на "Парк де Пренс" будет составлять порядка 3,5-4 миллионов евро в год. Официальное подписание соглашения между сторонами состоится в течение ближайшего месяца, когда футболист вернется из отпуска.

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