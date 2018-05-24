Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон согласовал детали своего будущего контракта с ПСЖ, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, 40-летний вратарь подпишет с парижанами контракт сроком на два года. Зарплата ветерана "старой синьоры" на "Парк де Пренс" будет составлять порядка 3,5-4 миллионов евро в год. Официальное подписание соглашения между сторонами состоится в течение ближайшего месяца, когда футболист вернется из отпуска.