Буффон согласовал свой переход в ПСЖ

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на правах свободного агента согласовал свой переход в ПСЖ.

Так, по сведениям RMC Sport, 40-летний вратарь подпишет с парижанами двухлетний контракт. Официально об этой сделке чемпионы Франции могут объявить уже завтра, а подписание соглашения с легендарным итальянцем состоится уже после 1-го июля, когда в Европе откроется трансферное окно.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Менье. | soccernews.ru