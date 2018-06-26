Буффон согласовал свой переход в ПСЖ

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Буффон согласовал свой переход в ПСЖГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на правах свободного агента согласовал свой переход в ПСЖ.

Так, по сведениям RMC Sport, 40-летний вратарь подпишет с парижанами двухлетний контракт. Официально об этой сделке чемпионы Франции могут объявить уже завтра, а подписание соглашения с легендарным итальянцем состоится уже после 1-го июля, когда в Европе откроется трансферное окно.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Менье. | soccernews.ru

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