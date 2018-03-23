Буффон сравнил Роналду и Месси
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сравнил двух лучших игроков современности - форварда "Реала" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Они совершенно разные футболисты. Месси - более разносторонний игрок, который действует глубже, более техничен и обладает видением игры. Это больше характеризует его, как треквартисту, а не завершителя. В свою очередь, Криштиану стал убийцей в штрафной площади. Возможно, потому что он немного старше. Если сравнивать его с прежним Роналду, то сейчас он уже больше экономит силы, не смещается на фланг для финта или какого-нибудь трюка. Однако один момент в штрафной он способен превратить в гол" - цитирует Буффона Football Italia.
В этом сезоне 30-летний Месси сыграл за "Барселону" 43 матча, забил 35 голов и сделал 19 ассистов. В активе 33-летнего Роналду 35 игр, 37 мячей и 10 результативных передач.
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|Команда
|М
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|3
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|Валенсия
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|Вильярреал
|29
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|Севилья
|29
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|7
|Жирона
|29
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|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
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|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
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|Леганес
|29
|36
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|Атлетик Бильбао
|29
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|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
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|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14