Буффон сравнил Роналду и Месси

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сравнил двух лучших игроков современности - форварда "Реала" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Они совершенно разные футболисты. Месси - более разносторонний игрок, который действует глубже, более техничен и обладает видением игры. Это больше характеризует его, как треквартисту, а не завершителя. В свою очередь, Криштиану стал убийцей в штрафной площади. Возможно, потому что он немного старше. Если сравнивать его с прежним Роналду, то сейчас он уже больше экономит силы, не смещается на фланг для финта или какого-нибудь трюка. Однако один момент в штрафной он способен превратить в гол" - цитирует Буффона Football Italia.

В этом сезоне 30-летний Месси сыграл за "Барселону" 43 матча, забил 35 голов и сделал 19 ассистов. В активе 33-летнего Роналду 35 игр, 37 мячей и 10 результативных передач.

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