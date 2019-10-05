Буффон сравнил Роналду и Месси с Надалем и Федерером

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон провёл параллели между лучшими футболистами и теннисистами поколения.

По мнению голкипера "Ювентуса", Роджера Федерера уместно сравнивать с Лионелем Месси, а Рафаэля Надаля - с Криштиану Роналду.

"Федерер - это безграничный класс, а Надаль - это упорство, пот и в то же время талант, без него бы он не выиграл столько турниров Большого шлема. Упорная работа Надаля и постоянное стремление к самосовершенствованию позволили ему встать в один ряд с самым талантливым теннисистом в истории.

Для меня сравнение очевидно и заставляет меня улыбаться. Лео Месси - это Федерер, а Криштиану Роналду похож на Надаля", - сказал Буффон в интервью Sportweek.

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