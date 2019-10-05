Буффон сравнил Роналду и Месси с Надалем и Федерером

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Буффон сравнил Роналду и Месси с Надалем и Федерером

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон провёл параллели между лучшими футболистами и теннисистами поколения.

По мнению голкипера "Ювентуса", Роджера Федерера уместно сравнивать с Лионелем Месси, а Рафаэля Надаля - с Криштиану Роналду.

"Федерер - это безграничный класс, а Надаль - это упорство, пот и в то же время талант, без него бы он не выиграл столько турниров Большого шлема. Упорная работа Надаля и постоянное стремление к самосовершенствованию позволили ему встать в один ряд с самым талантливым теннисистом в истории.

Для меня сравнение очевидно и заставляет меня улыбаться. Лео Месси - это Федерер, а Криштиану Роналду похож на Надаля", - сказал Буффон в интервью Sportweek.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Буфон прав, молодец. ....Месси - художник, Роналду - обыкновенный ремесленник!

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OkTawius
Димон

Интересно, а у Федерера столько же туполобых дрочеров, которые создают сотни фейковых аккаунтов для оскорблений Надаля и его поклонников? Или же все больные ублюдки почему-то выбрали футбол, кто в курсе?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я в курсе ,что на sports.ru какие - то дуры и идиоты зачем-то оскорбляют фигуристку Медведеву))

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