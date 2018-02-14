Буффон стал 13-м игроком старше 40 лет, сыгравшим в Лиге Чемпионов

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Таким образом, легендарный страж ворот, отметивший в январе 40-летие, стал 13-м футболистом в истории, сыгравшим в самом престижном еврокубковом турнире в возрасте 40 или более лет.

Gracenote Live также напоминает, что среди итальянцев ранее таким могли похвастаться только двое - экс-голкипер "Лацио" Марко Баллотта (43 года и 252 дней) и бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта (40 лет и 211 дней).

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