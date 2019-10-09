Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН).

"Для меня огромная честь и счастье стать послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН", - написал 41-летний Буффон в твиттере.

Всемирная продовольственная программа - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. 

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