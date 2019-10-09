Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН).

"Для меня огромная честь и счастье стать послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН", - написал 41-летний Буффон в твиттере.

Всемирная продовольственная программа - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания.

Не пропустите: Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии| http://soccernews.ru