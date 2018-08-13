Буффон стал рекордсменом ПСЖ

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон провел первую игру в чемпионате Франции.

В матче 1-го тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0) легендарный страж ворот сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Итальянский голкипер установил клубный рекорд, став старейшим игроком ПСЖ, выходившим на поле в матче Лиги 1. В день игры Буффону было 40 лет, 6 месяцев и 15 дней. | soccernews.ru