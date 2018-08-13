Буффон стал рекордсменом ПСЖ

Теги псжджанлуиджи буффон

Буффон стал рекордсменом ПСЖВратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон провел первую игру в чемпионате Франции.

В матче 1-го тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0) легендарный страж ворот сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Итальянский голкипер установил клубный рекорд, став старейшим игроком ПСЖ, выходившим на поле в матче Лиги 1. В день игры Буффону было 40 лет, 6 месяцев и 15 дней. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов