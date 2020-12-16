Буффон сыграл на ноль в Лиге Чемпионов в четырех разных десятилетиях

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0) добился уникального рекорда.

42-летний ветеран стал первым вратарем в истории, который оставлял свои ворота в неприкосновенности в матчах Лиги Чемпионов в четырех разных десятилетиях – в 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е.