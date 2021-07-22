Буффон сыграл за "Парму" 7339 дней спустя
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Вратарь Джанлуиджи Буффон провёл первый матч за "Парму" после возвращения в клуб через 20 лет.
43-летний страж ворот отыграл первый тайм в товарищеской встрече против "Бохума" (0:1) и не пропустил ни одного гола.
"7339 дней спустя", - написал Буффон в твиттере, указав, сколько времени прошло между его играми в составе "Пармы".
7339 giorni dopo #ParmaBochum pic.twitter.com/wgYB7DtGZN— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 21, 2021
Напомним, что голкипер заключил с "крестоносцами" контракт до июня 2023 года.
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