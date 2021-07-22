Буффон сыграл за "Парму" 7339 дней спустя

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь Джанлуиджи Буффон провёл первый матч за "Парму" после возвращения в клуб через 20 лет.

43-летний страж ворот отыграл первый тайм в товарищеской встрече против "Бохума" (0:1) и не пропустил ни одного гола.

"7339 дней спустя", - написал Буффон в твиттере, указав, сколько времени прошло между его играми в составе "Пармы".

Напомним, что голкипер заключил с "крестоносцами" контракт до июня 2023 года.

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