Буффон: "Сыграю за "Ювентус" и в 80 лет"

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Буффон: "Сыграю за "Ювентус" и в 80 лет"Вратарь "Ювентуса"  Джанлуиджи Буффон вновь обсудил с журналистами тему о завершении карьеры. 

Сам БУффон ранее заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. 

"Уже даже не знаю, как отвечать на вопросы о завершении карьеры. Скорее всего, я это сделаю. Но буду по-прежнему готов сыграть за "Ювентус" и сборную Италии. Даже в 80 лет. Если вдруг им потребуется вратарь, они должны будут позвонить мне. Я немного потренируюсь – и вперед", - сказал он.

Читайте: Буффон рассказал, о чём будет жалеть всю жизнь | http://soccernews.ru

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