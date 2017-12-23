Буффон: "Сыграю за "Ювентус" и в 80 лет"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вновь обсудил с журналистами тему о завершении карьеры.

Сам БУффон ранее заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

"Уже даже не знаю, как отвечать на вопросы о завершении карьеры. Скорее всего, я это сделаю. Но буду по-прежнему готов сыграть за "Ювентус" и сборную Италии. Даже в 80 лет. Если вдруг им потребуется вратарь, они должны будут позвонить мне. Я немного потренируюсь – и вперед", - сказал он.

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