Буффон: "У арбитра в груди не сердце, а мусорный бак"

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон жёстко прошёлся по арбитру Майклу Оливеру, который обслуживал ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

"Это не пенальти даже на 10 процентов. Арбитр видел, что момент был сомнительным. Нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент. Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей "спрайт" и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды" - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что на последней минуте матча Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса", который реализовал Криштиану Роналду. Этот гол позволил "Реалу" добыть путёвку в полуфинал ЛЧ.

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