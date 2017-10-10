Буффон: "У Доннаруммы необычайные навыки"

Вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высоко отозвался о голкипере "Милана" Джанлуиджи Доннарумме.

"На данный момент самым интересным вратарём является Доннарумма. Это нормально, что к нему такой повышенный интерес. У него необычайные навыки" - цитирует 39-летнего стража ворот Football Italia.

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