Буффон: "У "Наполи" уникальная философия, которая приносит свои плоды"

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Буффон: "У "Наполи" уникальная философия, которая приносит свои плоды"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал предстоящую игру против "Наполи".

"Наполи" - уникальная команда. Они неплохо смотрятся в этом сезоне. У них уникальная философия, которая приносит свои плоды" - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, что матч между "Наполи" и "Ювентусом" состоится 1 декабря.

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