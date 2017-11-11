Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию"
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после минимального поражения от Швеции в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018.
"Мы понимаем, что проиграли, но в то же время знаем, что у нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию. Нам нужно поверить в себя в понедельник, иначе мы проиграем досрочно. Первый матч решили детали, но сейчас не нужно тратить силы на их анализ. На "Сан-Сиро" мы должны показать игру, достойную сборной Италии. И мы должны избежать всякого рода заявлений и не зацикливаться, что нам не повезло. Нельзя терять голову и опускать руки. У нас ещё 90 минут, и мы хотим выжать из них максимум. Надеюсь, что мы сыграем мощно и получим удовольствие от матча в понедельник" - цитирует Буффона Football Italia.
Напомним, что матч Италия - Швеция состоится 13 ноября в 22:45 по московскому времени.
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