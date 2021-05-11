Буффон уходит из "Ювентуса"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон уходит из "Ювентуса"Фото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен

Легенда "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет туринский клуб по окончании сезона.

"Я решил покинуть "Ювентус" по окончании сезона.
Не продлеваю контракт", – заявил 43-летний Буффон в эфире beIN Sports.

Напомним, Буффон играл за "Ювентус" с 2001-го по 2018 года. В 2018-м он покинул "Юве" и перешел в "ПСЖ", однако через сезон вернулся.

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