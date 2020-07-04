Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А

Сегодня, 4 июля, "Ювентус" встретится с "Торино" в матче 30-го тура Серии А. Голкипер туринского клуба Джанлуиди Буффон попал в стартовый состав команды.

Таким образом, 42-летний футболист установил новый рекорд по количеству матчей в чемпионате Италии. Он превзошел достижение экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини.

Для Буффона этот матч станет 648-м в Серии А. У Мальдини в активе 674 игры.

Голкипер выступает в "Ювентусе" с 2001 года. Один сезон футболист оытграл в ПСЖ, после чего вернулся в "старую сеньору".

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