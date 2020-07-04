Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А
Сегодня, 4 июля, "Ювентус" встретится с "Торино" в матче 30-го тура Серии А. Голкипер туринского клуба Джанлуиди Буффон попал в стартовый состав команды.
Таким образом, 42-летний футболист установил новый рекорд по количеству матчей в чемпионате Италии. Он превзошел достижение экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини.
Для Буффона этот матч станет 648-м в Серии А. У Мальдини в активе 674 игры.
Голкипер выступает в "Ювентусе" с 2001 года. Один сезон футболист оытграл в ПСЖ, после чего вернулся в "старую сеньору".
Не пропустите: "Ювентус" собирается переманить Джеко| http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ
-
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо
-
Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны
-
Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара"
Лента новостей
-
Варди стал 29-м игроком АПЛ, забившим 100 голов
-
"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ
-
Тедеско ответил на вопросы журналистов на русском языке
-
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ
-
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо
-
Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Крыльев Советов" с "Ростовом"
-
Зидан перед матчем с "Атлетиком" высказался о борьбе в Ла Лиге
-
Агент Рыбуса сообщил, что "Локомотив" не предлагал футболисту продлить контракт
-
Погба сделал новую прическу с призывом бороться с расовым неравенством
-
Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хавбеку "Пеньяроля" Пельистри
-
Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ
-
Бруну Фернандеш третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с размером предложения по Тьяго Алькантаре
-
"Фенербахче" заинтересован в двух защитниках "Барселоны"
-
"Брайтон" одолел "Норвич" в битве аутсайдеров АПЛ
-
Два основных игрока "Реала" пропустят матч с "Атлетиком"
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"
-
Сетьен высказался о положении Гризманна в "Барселоне"
-
Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17