Буффон установил рекорд Серии А

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Буффон установил рекорд Серии А

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон установил рекорд Серии А.

40-летний страж ворот стал чемпионом Италии в девятый раз в карьере, превзойдя достижение Вирджинио Розетты, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино, в активе которых по 8 скудетто.

Стоит отметить, что всего Буффон выигрывал Серию А 11 раз, однако чемпионские титулы 2005 и 2006 года были отобраны у "бьянконери" из-за скандала "Кальчополи".

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