Буффон установил рекорд Серии А

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в очередной раз переписал историю Серии А.

42-летний страж ворот в 10-й раз в карьере стал чемпионом Италии - это абсолютный рекорд.

Его ближайшие преследователи - защитники Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини (по 9 скудетто).

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, за исключением сезона 2018/19, который он провёл в ПСЖ.

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