Буффон установил рекорд Серии А

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Буффон установил рекорд Серии А

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в очередной раз переписал историю чемпионата Италии.

Новый рекорд Серии А покорился легендарному стражу ворот в среду в матче против "Сассуоло" (3:1).

Буффон стал самым возрастным голкипером, отразившим пенальти в игре итальянского первенства.

28 января футболисту исполнилось 43 года. По окончании сезона он покинет "Ювентус".

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