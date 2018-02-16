Буффон: "Уйти в другой клуб не будет проблемой"

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Буффон: "Уйти в другой клуб не будет проблемой"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не исключает вариант со сменой клуба.

"Уйти в другой клуб не будет проблемой. Такое уже случалось дважды, я сбился с курса и не хотел больше играть в "Ювентусе". К счастью, обстоятельства изменились, и я остался в Турине" - приводит слова Буффона Goal.com.

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