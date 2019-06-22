Буффон в ближайшие дни решит, будет ли играть в "Порту"

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Буффон в ближайшие дни решит, будет ли играть в "Порту"

Экс-игрок "Ювентуса" и ПСЖ Джанлуиджи Буффон планирует в ближайшие дни определиться будет ли он переходить в "Порту". Об этом рассказал его агент Сильвано Мартино.

"Мы знаем, что "Порту" интересуется Буффоном. Он хотел бы поиграть еще год. Ему нравится "Порту", как команда, однако у него большая семья, с которой нужно обдумать переезд в новую страну. Он определиться в течении 10 дней", - сказал агент.

Напомним, этим летом голкипер объявил о том, что покидает парижский клуб спустя год работы в нем. Всего за клуб он отстоял 25 матчей, 9 из которых на ноль.

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