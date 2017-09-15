Буффон: "В Италии у футболистов "Ювентуса" нет игр против таких соперников, как Роналду и Месси"

Теги джанлуиджи буффонкриштиану роналдулионель месси

Буффон: "В Италии у футболистов "Ювентуса" нет игр против таких соперников, как Роналду и Месси"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон выразил сожаление из-за того, что лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси играют не в итальянской Серии А.

"Игрокам "Ювентуса" посчастливилось играть против таких чемпионов, как Месси и Криштиану Роналду. Мы должны понимать, что значит - действительно противостоять им. В Италии нам часто не хватает восприятия их уровня", - цитирует 39-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Буффон высказался о поражении "Ювентуса" от "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов