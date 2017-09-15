Буффон: "В Италии у футболистов "Ювентуса" нет игр против таких соперников, как Роналду и Месси"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон выразил сожаление из-за того, что лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси играют не в итальянской Серии А.

" Игрокам "Ювентуса" посчастливилось играть против таких чемпионов, как Месси и Криштиану Роналду. Мы должны понимать, что значит - действительно противостоять им. В Италии нам часто не хватает восприятия их уровня ", - цитирует 39-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Буффон высказался о поражении "Ювентуса" от "Барселоны". | soccernews.ru