Буффон: "В Италии всем плевать на владение мячом"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон после минимальной победы над Израилем сравнил философию своей национальной команды и сборной Испании.

"Болельщики были недовольны тем, что нам не удавалось взломать оборону Израиля, но это часть нашей философии. В Италии всем плевать на владение мячом. В Испании за 200 пасов на расстоянии 20 метров будут аплодировать, в Италии - освистывать. Нам пришлось рисковать, чтобы обострить ситуацию, и это приводило к опасности у наших ворот" - приводит слова Буффона Football Italia.

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