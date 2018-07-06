Буффон в шаге от ПСЖ: папарацци засекли Джиджи в Париже

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Буффон в шаге от ПСЖ: папарацци засекли Джиджи в Париже

Папарацци засекли бывшего вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в Париже.

Легендарный футболист прибыл во французскую столицу для проходения медобследования перед переходом в ПСЖ и фотографам удалось сделать несколько снимков итальянца.

Не пропустите: ПСЖ отложил презентацию Буффона из-за пятничного матча сборной Франции. | http://soccernews.ru

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