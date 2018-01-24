Буффон вернулся к тренировкам

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Буффон вернулся к тренировкам

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон восстановился после травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сегодня голкипер тренировался в общей группе. Напомним, что из-за травмы он пропустил около двух месяцев.

В этом сезоне 39-летний Буффон провел за "Ювентус" 16 матчей и пропустил 17 голов.

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