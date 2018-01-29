Буффон вновь высказался о своем будущем в футболе

Теги джанлуиджи буффонювентус

Буффон вновь высказался о своем будущем в футболеВратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон еще не определился со своим будущим.

Напомним, что страж ворот получит статус свободного агента по окончании текущего сезона.

"Я играю в футбол 25-28 лет, но пока не решил, что будет дальше. Мне предстоит встреча с президентом "Ювентуса". Будущее – это наименьшее из моих проблем.

Хочу, чтобы мы сделали правильный выбор. Думаю, что с помощью президента нам это удастся", - сказал он.

Читайте: "Ювентус" поздравил Буффона с 40-летием | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов