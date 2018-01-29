Буффон вновь высказался о своем будущем в футболе

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон еще не определился со своим будущим.

Напомним, что страж ворот получит статус свободного агента по окончании текущего сезона.

"Я играю в футбол 25-28 лет, но пока не решил, что будет дальше. Мне предстоит встреча с президентом "Ювентуса". Будущее – это наименьшее из моих проблем.

Хочу, чтобы мы сделали правильный выбор. Думаю, что с помощью президента нам это удастся", - сказал он.

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