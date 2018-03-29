Буффон восхищается Роналду

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Буффон восхищается Роналду
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что он восторгается игрой форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду является совершенным атлетом. Сейчас он тратит на поле меньше сил, чем раньше. Я восхищаюсь его игрой. Он действует очень прагматично и умно. Криштиану изменил стиль своей игры. Сейчас он убийственно эффективен у чужих ворот. Он настоящий киллер", - приводит слова Буффона Marca.

Напомним, что "Ювентус" и "Реал" сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В этом сезоне 33-летний Роналду забил 34 гола в 31 матче.

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комментарии
Фанат РМ

Нк вот там Рон вас(Ювентус) и уроет!

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