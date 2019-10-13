Буффон встал на защиту Конте

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает о главном тренере "Интера" Антонио Конте. Об этом сообщает Football Italia.



Напомним, фанаты туринского клуба создали петицию с требованием убрать звезду Конте с клубной аллеи славы из-за того, что он стал наставником миланского клуба.



"Я люблю Конте, он был моим первым товарищем по команде, моим капитаном, моим тренером в "Ювентусе" и сборной. Я знаю, что он хороший человек, поэтому не позволю его в чем-то обвинять. Он профессионал, и всегда был честен с командой.



Он не будет спать ночью, если его команда выступает не так, как он хочет. Я понимаю болельщиков "Ювентуса", но и они должны понимать, что такого человека как Конте нужно уважать, он многого добился с "Ювентусом", - сказал Буффон.

50-летний специалист возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Этим летом Конте стал работать в "Интере".

"Ювентус" является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в активе 19 очков, "Интер" отстает на 1 балл.

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