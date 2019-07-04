Буффон выбрал игровой номер в "Ювентусе"

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Буффон выбрал игровой номер в "Ювентусе"

Голкипер Джанлуиджи Буффон определился с игровым номером в "Ювентусе".

Как сообщает твиттер клуба, 41-летний итальянец остановил свой выбор на 77-м номере.

"С 77-м номером я провел великолепный сезон в "Парме", который открыл мне дорогу в "Ювентус", - заявил Буффон.

Напомним, что в минувшем сезоне Буффон выступал за ПСЖ, где провел 25 матчей и пропустил 25 голов.

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