Буффон выиграл Кубок Италии в трех разных десятилетиях

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Буффон выиграл Кубок Италии в трех разных десятилетияхФото: twitter.com/juventusfc

"Ювентус" победил "Аталанту" (2:1) и завоевал Кубок Италии.

Как сообщает Squawka, 43-летний голкипер "старой синьоры" Джанлуиджи Буффон выигрывал Кубок Италии в трех разных десятилетиях.

В 1999 году в составе "Пармы" и пять раз в составе "Ювентуса" (2015, 2016, 2017, 2018, 2021).

Всего он выигрывал Кубок Италии 6 раз, что является лучшим показателем среди футболистов.

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