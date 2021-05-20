Буффон выиграл Кубок Италии в трех разных десятилетиях

Фото: twitter.com/juventusfc

"Ювентус" победил "Аталанту" (2:1) и завоевал Кубок Италии.

Как сообщает Squawka, 43-летний голкипер "старой синьоры" Джанлуиджи Буффон выигрывал Кубок Италии в трех разных десятилетиях.

В 1999 году в составе "Пармы" и пять раз в составе "Ювентуса" (2015, 2016, 2017, 2018, 2021).

Всего он выигрывал Кубок Италии 6 раз, что является лучшим показателем среди футболистов.

Читайте также: "Ювентус" - обладатель Кубка Италии. | http://soccernews.ru